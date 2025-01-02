Полиция получит право заходить в дома мигрантов без ордера
Также с 5 марта полицейские смогут отслеживать иностранцев с помощью данных мобильных устройств, геолокации и платежных систем.
Полиция получит право заходить в дома мигрантов без ордера. Об этом сообщает Lenta.ru.
Отмечается, что полицейские получат право свободно входить в помещения, чтобы найти мигрантов, которые находятся в стране без разрешения.
Также с 5 марта полицейские смогут отслеживать иностранцев с помощью данных мобильных устройств, геолокации и платежных систем.