Мэр Рязани Артемов возмутился обледеневшими тротуарами

Артемов оценил работу городских служб. Он рассказал, что значительных происшествий в новогоднюю ночь в Рязани не было.

Мэр Рязани Артемов возмутился обледеневшими тротуарами. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

1 января Виталий Артемов оценил работу городских служб. Он рассказал, что значительных происшествий в новогоднюю ночь в Рязани не было.

«В ходе сегодняшнего объезда обратил внимание на очистку и обработку тротуаров. Нужно создать условия для безопасного и комфортного передвижения пешеходов», — заявил Виталий Артемов.

Также мэр поручил внимательнее отнестись к жалобам по засорам канализации и следить за ливневками, чтобы при перепаде температур вода уходила с улиц.