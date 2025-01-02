ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

Рязанцам напомнили, что 2 января в регионе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Обращение появилось в соцсетях регионального ведомства.

Там напомнили, что 2 января в регионе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — отметили в сообщении.