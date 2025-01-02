Бастрыкин заинтересовался делом о гибели 18-летнего студента РязГМУ

Родственники погибшего уверены, что его смерть носит криминальный характер.

Бастрыкин заинтересовался делом о гибели 18-летнего студента РязГМУ. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, трагедия случилась в ноябре 2024 года. 18-летний Адиль Эль-Мшиши пропал 7 ноября. По словам его родственников, в день пропажи он был в компании знакомого, который позже заявил, что ничего не помнит. Тело молодого человека нашли в Новопавловском городском пруду 14 ноября.

В региональном следкоме по данному факту проводилась процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано.

«Родственники уверены, что смерть молодого человека носит криминальный характер и отмечают неполноту проверочных мероприятий», — отметили в СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.