Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде, пострадали более 20 человек

Пострадавших экстренно доставили в местную больницу.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде, пострадали более 20 человек. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Авария произошла на въезде в Паттайю. Автобус с 37 пассажирами протаранил автомобиль Toyota Fortuner и отлетел в бетонное ограждение.

По предварительным данным, травмы получили 27 человек, среди которых российские туристы и водитель автобуса. Пострадавших экстренно доставили в местную больницу.