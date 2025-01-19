В Рязанском районе сгорел дачный дом

Информация о пожаре поступила 18 января в 18:41. В 19:40 открытое горение ликвидировали.

В поселке Листвянка Рязанского района сгорел дачный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила 18 января в 18:41. В 19:06 возгорание локализовали. В 19:40 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

В тушении участвовали 11 человек, в том числе из добровольной пожарной дружины, и две единицы техники.

По данным регионального ГУ МЧС, пострадавших нет.