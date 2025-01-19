В Рязанской области осудили двух полицейских за взяточничество

Осудили бывших полицейских МО МВД России «Скопинский» Сергея Чулина и Сергея Володина за взятки.

В Рязанской области осудили бывших полицейских МО МВД России «Скопинский» Сергея Чулина и Сергея Володина за взяточничество. Об этом сообщил Скопинский районный суд.

Согласно документации, Сергей Чулин установил, что мигрант отсутствует по месту временной регистрации. Тогда бывший полицейский пришел в офис, где находился иностранец. Мигрант предложил Чулину взятку в размере 5 тысяч рублей, чтобы тот не составлял с отношении него никаких служебных документов. Бывший полицейский взял деньги. Также в документации приводятся и другие эпизоды получения взяток.

В итоге суд признал Сергея Чулина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти, на три года.

Сергей Володин, как указано в документах, совершил три эпизода получения взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на три года и штраф до 75 000 рублей.

Отмечается, что бывшие полицейские признали вину и активно способствовали расследованию.