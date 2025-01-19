В Рязани полицейские накрыли наркопритон

Полицейские установили, что в квартире одного из домов на улице Песоченской регулярно собираются граждане и употребляют наркотики. Хозяйкой квартиры оказалась 42-летняя рязанка.

В Рязани накрыли наркопритон. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что в квартире одного из домов на улице Песоченской регулярно собираются граждане и употребляют наркотики. Хозяйкой квартиры оказалась 42-летняя рязанка.

«Характерно, что сама одиноко проживающая женщина воздерживалась от наркопотребления, зато позволяла это делать гостям мужского пола, нуждаясь в общении», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали трех мужчин. В отношении них составлены протоколы по статье 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили предметы со следами синтетических наркотиков.

На женщину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (Организация или содержание притона для потребления наркотических средств). Ей грозит до четырех лет тюрьмы.