В Рязани легковушка протаранила ограждение

ДТП произошло на улице Песоченской. По словам автора поста, легковушка не справилась с управлением и влетела в ограждение.

В четыре утра в воскресенье, 19 января, в Рязани легковушка врезалась в ограждение. Кадры в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.

ДТП произошло на улице Песоченской. По словам автора поста, легковушка не справилась с управлением и влетела в ограждение. После случившегося автомобиль задымился. Отмечается, что у машины сильно поврежден бампер.

О пострадавших не сообщается.

Официальная информация уточняется.