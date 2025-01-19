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В Госдуме выступили с заявлением после «стрельбы» в рязанской школе
Депутат Госдумы Олег Смолин выступил с заявлением после того, как в рязанской школе № 47 подросток выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета. Он заявил, что после случившегося стали задумываться о досмотре учеников.

Депутат Госдумы Олег Смолин выступил с заявлением после того, как в рязанской школе № 47 подросток выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета. Соответствующее сообщение он написал в своем Telegram-канале.

По словам Олега Смолина, после происшествия стали вновь задумываться о том, чтобы ввести в школах досмотр вещей учеников.

«Скажу так, я думаю, невозможно, чтобы никто в школе не мог пронести ни пластмассовый пистолет, ни пластмассовый нож, ни какое-то другое оружие, потому что досматривать всех детей в деталях накануне уроков невозможно. Последнего досмотрите, как уроки закончатся», — написал депутат.

Он добавил, что в каждом подобном случае нужно разбираться индивидуально, выяснять, какие у ученика отношения с одноклассниками, преподавателями и родителями.

«Когда мы говорим о социальном явлении, мы должны понимать, что количество актов насилия в школе у нас сейчас, пожалуй, второе после США. Америку мы, слава богу, не догнали и, надеюсь, не догоним. С моей точки зрения, корни более глубокие. Это очень жесткая конкурентная социальная и информационная среда.

К тому же у нас формалистская система образования взамен образования личностного, живого. Я придерживаюсь, может быть, романтической точки зрения, которая была сформулирована братьями Вайнерами, что преступность будет побеждена в эру милосердия. То есть мы должны формировать в школе настоящую воспитательную среду и живое образование, то есть нужно бороться с формализмом и бюрократией», — заключил Смолин.

Напомним, 15 января в рязанской школе № 47 восьмиклассник случайно выстрелил в одноклассника из игрушечного пистолета. Полиция организовала проверку по данному факту.

Позже в минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при стрельбе в Рязани школьника.