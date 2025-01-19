Сотни рязанцев выстроились в очереди за святой водой около храма

Православные рязанцы в праздник Крещения Господня продолжают приходить в храмы города и области за святой водой. Большая очередь горожан выстроилась в часовню в честь иконы Божией матери «Живоносный источник» при Николо-Ямском храме

Православные рязанцы в праздник Крещения Господня продолжают приходить в храмы города и области за святой водой. Большая очередь горожан выстроилась в часовню в честь иконы Божией матери «Живоносный источник» при Николо-Ямском храме, сообщил РЗН. инфо 19 января фотограф Кирилл Морозов.

Как отметил настоятель храма иерей Дмитрий Фетисов, крещенская вода по церковному уставу освящается два раза — накануне Крещения и в сам праздник.

«Вчера [18 января] была отслужена литургия и особым чином освящена вода. И сегодня, в сам день Крещения Господня, или по другому праздник называется Богоявлением, тоже была освящена вода» — сказал настоятель храма иерей Дмитрий Фетисов.

Раздача крещенской воды в Николо-Ямском храме будет осуществляться 19 января в часовне в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» до 22:00.

«Люди могут прийти со своей тарой и налить без ограничений на весь год вперед. Поток очень большой, очередь стоит, и она не истекает. Уже пришло, думаю, много тысяч людей и не только из окрестностей, но и со всего города. Так или иначе раздача воды происходит в каждом храме, но у нас больше всего — люди знают про нашу часовню и стремятся сюда» — сказал настоятель храма иерей Дмитрий Фетисов.

Он добавил, что налить воду в часовне храма можно в любое время, не только в праздник Крещения Господня.

Фото: Кирилл Морозов