Рязанцы отпраздновали Крещение, окунувшись в купель на Ореховом озере

В ночь с 18 на 19 января православные рязанцы отпраздновали Крещение Господне, окунувшись в купель на Ореховом озере. На месте событий была корреспондент РЗН. инфо.

В ночь с 18 на 19 января православные рязанцы отпраздновали Крещение Господне, окунувшись в купель на Ореховом озере. На месте событий была корреспондент РЗН. инфо.

От площади Свободы в Лесопарк на Орешек шел автобус. Стоимость проезда составила 31 рубль. Некоторые рязанцы без вопросов прикладывали карточки для оплаты. У других горожан платный проезд вызвал недовольства.

«Всегда было на Крещение бесплатно, а сейчас просто наживаются на людях», — громко возмутилась пенсионерка, другие ее поддержали.

Неподалеку от остановки, рязанцы проходили через металлическую рамку, у всех осматривали сумки. Около купели стояли машины скорой и пожарные. Организовывать толпу помогали сотрудники МЧС, полиции, росгвардии и дружинники. Для купающихся организовали отапливаемые раздевалки: три мужских, одну женскую.

Перед началом крещенских купаний митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил чин великого освящения воды. Согласно традиции, освящение воды началось с песнопений и чтения молитв.

«Мы стоим на берегу местной рязанской иордани. Две тысячи лет назад древние евреи также стояли на берегу святой реки Иордан по приглашению Иоанна Крестителя. Иоанн Предтече говорил тогда о соломе. О том, что пшеницу отделяют от плевел, а солому сжигают огнем негасимым. И он призывал древних евреев не быть этой соломой, но обратиться к Богу, покаяться, вернуться к традиционным духовным ценностям», — начал митрополит.

Далее он отметил, что жизнь многих превратилась в рутину. Владыка призвал рязанцев к пониманию, что Бог нуждается не только «в формальных отношениях, но ему нужны конкретные дела благочестия».

«Если у человека есть желание обновиться и очиститься, то Бог поможет в этом процессе. Но закалиться — это не главное. Главное — желание измениться, и жить в соответствии с заповедями Спасителя», — подчеркнул владыка.

В купель окунулись мужчины, женщины, пожилые и дети. Люди выстроились в очередь. Кто-то так и не решился искупаться в ледяной воде и поддерживал друзей и родственников. Другие рязанцы стояли, укутавшись в полотенца, готовые к экстремальному купанию.

«Я стараюсь, конечно, приезжать хотя бы через год. Сына приучаю. В такую погодку мы еще не купались», — рассказала рязанка.

На улице была плюсовая температура, безветренно, но накрапывал дождь.

«Даже если не входил в воду, считай, искупался», — пошутил мужчина в очереди.

На обратном пути от Орехового озера до площади Свободы в автобусе было тесно. Рязанцы делились впечатлениями, поздравляли друг друга с праздником и убеждали тех, кто так и не окунулся, что «вода была шикарная и совсем не холодная».