Российские военные освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Российские военные освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны 19 января.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».

Отмечается, что ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка ДНР.

По данным Минобороны, Украина потеряла до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и «Pasi» финского производства, четыре боевые бронемашины, 10 автомобилей.