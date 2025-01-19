На горнолыжном курорте в Испании рухнул подъемник, десятки человек пострадали

Кресельный подъемник упал с высоты 15 метров. Он мог выйти из строя из-за проблем с тросом.

На горнолыжном курорте Астун в Испании рухнул подъемник, десятки человек пострадали. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на газету Pais.

Как указано в публикации, «в результате аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун (Уэска) десятки людей получили травмы, 17 из них — серьезные». Сообщалось, что погибших нет.

Уточняется, что кресельный подъемник упал с высоты 15 метров. Причины случившегося не указаны. Как предположили в публикации, подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом.

На месте происшествия работали экстренные службы.