Экипаж Су-34 ударил по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — сообщили в министерстве.

В приграничном районе Курской области экипаж Су-34 ВКС России ударил по бронетехнике и личному составу ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости в воскресенье, 19 января, со ссылкой на Минобороны.

В публикации сказано, что удар наносили по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

После того, как экипаж получил подтверждение от разведки, что личный состав и бронетехника ВСУ уничтожены, он вернулся на аэродром вылета.

Иллюстративное фото Минобороны