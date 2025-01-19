Экипаж Су-34 ударил по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области
«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — сообщили в министерстве.
В приграничном районе Курской области экипаж Су-34 ВКС России ударил по бронетехнике и личному составу ВСУ. Об этом
В публикации сказано, что удар наносили по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
После того, как экипаж получил подтверждение от разведки, что личный состав и бронетехника ВСУ уничтожены, он вернулся на аэродром вылета.
Иллюстративное фото Минобороны