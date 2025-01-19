Baza: в Оренбургской области после удара током на крыше вагона загорелся человек

В Медногорске в Оренбургской области парень загорелся после удара током на крыше вагона. Об этом 19 января сообщила Baza.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января. По данным Telegram-канала, 17-летний молодой человек залез на крышу вагона, чтобы сделать фото, но зацепился за дугу и загорелся.

«Прохожие кричали парню, чтобы он спрыгнул с крыши в снег, — так и произошло», — говорится в посте.

Отмечается, что на место происшествия вызывали скорую. Молодого человека, по данным канала, увезли в реанимацию.

«Пострадавший находится на ИВЛ без сознания, у него ожоги 80% тела», — заключили в посте.