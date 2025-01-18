Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 18
Вск, 19
Пнд, 20
ЦБ USD 102.41 0.03 18/01
ЦБ EUR 104.86 -0.95 18/01
Нал. USD 103.60 / 103.00 18/01 09:55
Нал. EUR 107.75 / 108.39 18/01 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
19 362
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
24 477
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
34 493
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
29 267
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Федеральный журналист рассказал о жизни африканца в рязанской глубинке
Кеннеди из Кении живет поселке Выша Шацкого района. В Telegram-канале специального корреспондента телеканала «Спас» Александра Егорцева опубликован пост о жизни африканца в глубинке.

Кеннеди Мурунга из Кении живет поселке Выша Шацкого района. В Telegram-канале специального корреспондента телеканала «Спас» Александра Егорцева опубликован пост о жизни африканца в глубинке.

Бывшего студента журфака МГУ, а ныне трудника Вышенского Успенского монастыря съемочная группа встретила «в глуши и сугробах Рязанской области».

Как сказано в публикации, у мужчины непростая судьба. Отец — мусульманин, мать — православная африканка. Кеннеди отправили учиться в Советский Союз. Русский язык он изучал в Киеве. Потом поступил на журфак в МГУ.

Когда обучение стало платным, родители отправляли Кеннеди деньги, чтобы он продолжил учебу. Позже отец и мать мужчины погибли в Кении, возвращаясь с какого-то праздника. Отмечается, что в их машину врезался поезд.

К тому времени, как указано в посте, Кеннеди женился на русской девушке, студентке журфака МГУ. Оплачивать учебу африканца не смогли. Жена отвезла Кеннеди в село в Рязанской области.

«После африканской жары сугробы Рязанщины были непривычны, да и африканец в рязанской деревне выглядел белой вороной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Кеннеди появилось домашнее хозяйство, скотина. Он стал осваивать новые профессии и навыки. Чтобы построить дом, скотину пришлось продать. Жена Кеннеди устроилась завучем в сельской школе, а он стал выполнять работы по хозяйству в Вышенском Успенском монастыре.

«Очень веселый, с виду жизнерадостный человек, много шутит, хотя в нем читаются и ум, и образованность, и немало пережитых скорбей и испытаний», — заключили в посте.

Фото и видео: Telegram-канал «Egortsev_TV Александр Егорцев»