Федеральный журналист рассказал о жизни африканца в рязанской глубинке

Кеннеди из Кении живет поселке Выша Шацкого района. В Telegram-канале специального корреспондента телеканала «Спас» Александра Егорцева опубликован пост о жизни африканца в глубинке.

Кеннеди Мурунга из Кении живет поселке Выша Шацкого района. В Telegram-канале специального корреспондента телеканала «Спас» Александра Егорцева опубликован пост о жизни африканца в глубинке.

Бывшего студента журфака МГУ, а ныне трудника Вышенского Успенского монастыря съемочная группа встретила «в глуши и сугробах Рязанской области».

Как сказано в публикации, у мужчины непростая судьба. Отец — мусульманин, мать — православная африканка. Кеннеди отправили учиться в Советский Союз. Русский язык он изучал в Киеве. Потом поступил на журфак в МГУ.

Когда обучение стало платным, родители отправляли Кеннеди деньги, чтобы он продолжил учебу. Позже отец и мать мужчины погибли в Кении, возвращаясь с какого-то праздника. Отмечается, что в их машину врезался поезд.

К тому времени, как указано в посте, Кеннеди женился на русской девушке, студентке журфака МГУ. Оплачивать учебу африканца не смогли. Жена отвезла Кеннеди в село в Рязанской области.

«После африканской жары сугробы Рязанщины были непривычны, да и африканец в рязанской деревне выглядел белой вороной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Кеннеди появилось домашнее хозяйство, скотина. Он стал осваивать новые профессии и навыки. Чтобы построить дом, скотину пришлось продать. Жена Кеннеди устроилась завучем в сельской школе, а он стал выполнять работы по хозяйству в Вышенском Успенском монастыре.

«Очень веселый, с виду жизнерадостный человек, много шутит, хотя в нем читаются и ум, и образованность, и немало пережитых скорбей и испытаний», — заключили в посте.

Фото и видео: Telegram-канал «Egortsev_TV Александр Егорцев»