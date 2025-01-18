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Во Владивостоке мужчина избил сожительницу до смерти из-за ревности

Во Владивостоке мужчина избил сожительницу до смерти из-за ревности. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком Приморья» 18 января.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Станюковича. По версии следствия, в начале января 2025 года фигурант из-за ревности избил сожительницу. От полученных травм женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заподозрили в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшего по неосторожности ее смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Фигуранта заключили под стражу.