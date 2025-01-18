В рязанском ТЦ сработала пожарная сигнализация

Об этом стало известно в субботу, 18 января.

В субботу, 18 января, в ТЦ «Круиз» в Рязани объявляли пожарную тревогу. Об этом сообщила «Новая газета — Рязань».

«Спустя две минуты направили поток эвакуирующихся со второго этажа людей в обратном направлении — по темной лестнице», — говорится в посте.

Позже, как уточнили в публикации, посетителям объявили, что произошла «чудовищная ошибка».

Официальной информации о произошедшем не поступало.

Фото и видео: «Новая газета — Рязань»