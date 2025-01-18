В Рязанской области закрыли еще одну переправу через Оку
Движение для автомобилей по наплавному мосту в районе села Фатьяновка Спасского района временно перекрыто. Причина — небезопасные условия передвижения из-за активного движения льда на реке.
Движение для автомобилей по наплавному мосту в районе села Фатьяновка Спасского района временно перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.
Причина — небезопасные условия передвижения из-за активного движения льда на реке.
Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.
Ранее проезд транспорта по наплавному мосту ограничили на неопределенное время около села Троица.