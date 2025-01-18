Уроженец Рязанской области Иван Лебедев стал замглавы Минцифры
Иван Лебедев родился в Рыбном. В 2001 году он окончил Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина по специальности «юрист-правовед», в 2012 году — Академию права и управления ФСИН РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет ученую степень кандидата юридических наук. В 2008—2009 годах был советником главы муниципального образования, председателя гордумы.
Уроженец Рыбного Иван Лебедев стал замглавы Минцифры. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации.
Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Иван Лебедев родился 1 июня 1979 года в городе Рыбное. В 2001 году он окончил Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина по специальности «юрист-правовед», в 2012 году — Академию права и управления ФСИН РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет ученую степень кандидата юридических наук. В 2008—2009 годах был советником главы муниципального образования, председателя гордумы.
Также Ивана Лебедева назначали на должность замминистра сельского хозяйства.