Уроженец Рязанской области Иван Лебедев стал замглавы Минцифры

Иван Лебедев родился в Рыбном. В 2001 году он окончил Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина по специальности «юрист-правовед», в 2012 году — Академию права и управления ФСИН РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет ученую степень кандидата юридических наук. В 2008—2009 годах был советником главы муниципального образования, председателя гордумы.