Тульскую область атаковали украинские беспилотники

После атаки БПЛА произошел пожар на предприятии. Пострадавших нет.

Тульскую область ночью в субботу, 18 января, атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, после атаки БПЛА загорелась емкость с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий области. На месте происшествия работали пожарные.

По предварительной информации Миляева, пострадавших нет.

Минобороны сообщило, что ночью в субботу, 18 января, дежурные средства ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над российскими регионами. 18 дронов сбили над Брянской областью, 11 — над Курской областью, семь — над Калужской областью, пять — над Тульской областью, три — над Белгородской областью, два — над Воронежской областью.