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Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
Пользователю от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо.

Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram. Соответствующую информацию в субботу, 18 января, опубликовали в канале «Вестник Киберполиции России».

Как указано в посте, пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо.

Отмечается, что ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к аккаунту.

Россиян призвали не переходить по сомнительным ссылкам.