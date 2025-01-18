Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram
Пользователю от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо.
Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram. Соответствующую информацию в субботу, 18 января,
Как указано в посте, пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо.
Отмечается, что ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к аккаунту.
Россиян призвали не переходить по сомнительным ссылкам.