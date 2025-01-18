Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Пользователю от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо.

Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram. Соответствующую информацию в субботу, 18 января, опубликовали в канале «Вестник Киберполиции России».

Как указано в посте, пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо.

Отмечается, что ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к аккаунту.

Россиян призвали не переходить по сомнительным ссылкам.