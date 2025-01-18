Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях до 720 военнослужащих, пять боевых бронемашин, семь автомобилей.
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом 18 января сообщило Минобороны.
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Петропавловка. «Восток» взяла под контроль село Времевка.
По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях до 720 военнослужащих, пять боевых бронемашин, семь автомобилей.