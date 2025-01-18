Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 18
Вск, 19
Пнд, 20
ЦБ USD 102.41 0.03 18/01
ЦБ EUR 104.86 -0.95 18/01
Нал. USD 103.60 / 103.00 18/01 16:30
Нал. EUR 107.75 / 108.39 18/01 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
19 598
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
24 723
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
34 757
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
29 543
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях до 720 военнослужащих, пять боевых бронемашин, семь автомобилей.

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом 18 января сообщило Минобороны.

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Петропавловка. «Восток» взяла под контроль село Времевка.

По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях до 720 военнослужащих, пять боевых бронемашин, семь автомобилей.