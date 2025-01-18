Рогов: российские военные начали бои за освобождение села Удачное на западе ДНР

Село Удачное расположено расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР. Об этом он 18 января сообщил РИА Новости.

Село Удачное расположено расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. По словам Рогова, начались бои за освобождение населенного пункта.

Собеседник агентства уточнил, что через село Удачное проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск с Днепропетровской областью Украины.