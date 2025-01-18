МЧС: одну из купелей в Рязанской области закрыли из-за погодных условий

В связи с погодными условиями купель в деревне Симакино Шиловского района функционировать не будет.

В связи с погодными условиями купель в деревне Симакино Шиловского района функционировать не будет. Об этом вечером в субботу, 18 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области призвали учитывать информацию при планировании вечера.

Со списком мест для Крещенских купаний можно ознакомиться тут и тут.