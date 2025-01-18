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Эколог Крыленко: «золотые» пляжи Анапы будет сложно восстановить до лета
Их будет сложно восстановить из-за дефицита песка.

Старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Вячеслав Крыленко заявил, что из-за дефицита песка «золотые» пляжи будет Анапы сложно восстановить. Об этом он 18 января сообщил РИА Новости.

По словам собеседника агентства, дефицит песка на морском берегу в районе Анапы был и до разлива мазута, поэтому быстро найти наиболее подходящий для курорта кварцевый песок и успеть восстановить пляжи «будет крайне сложно».

«Сейчас большая проблема, что песок с пляжей, который приходится забирать, — это кварцевый песок, шикарный, самой нужной размерности, и мы его теряем, а восполнить его очень сложно. Эта проблема — дефицит песка — существовала даже до разлива», — заявил Крыленко.

Он добавил, что для восстановления пляжей Анапы после очистки от мазута не подойдет песок со дна моря.

Крыленко также выразил сомнения, что до начала курортного сезона удастся полностью восстановить «золотые» пляжи Анапы. По его словам, песок для пополнения пляжей должен быть определенного размера, иначе слишком мелкие песчинки будет уносить ветром в город или течением в море.

Напомним, пляжи Анапы затопили тонны мазута. Экологическая катастрофа произошла после аварии с участием двух нефтяных танкеров 15 декабря. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм в Керченском проливе.