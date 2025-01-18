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16-летний рязанец обокрал прохожего
В отдел полиции обратился 20-летний рязанец и рассказал, что на улице Новаторов незнакомец попросил сотовый телефон, чтобы позвонить родным. После он скрылся.

16-летний рязанец обокрал прохожего на улице Новаторов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции обратился 20-летний рязанец и рассказал, что на улице Новаторов незнакомец попросил сотовый телефон, чтобы позвонить родным. После он скрылся.

Полицейские получили описание внешности злоумышленника и узнали 16-летнего рязанца. По данным ведомства, ранее его осудили за кражу.

Сотрудники полиции разыскали и задержали подростка.

По предварительной информации, 16-летний рязанец увидел одинокого прохожего, который общался по смартфону, и решил отобрать у него телефон. Он попросил смартфон, чтобы позвонить родственнику. Злоумышленник убежал. Похищенный смартфон подросток продал случайному знакомому.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».