16-летний рязанец обокрал прохожего на улице Новаторов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В отдел полиции обратился 20-летний рязанец и рассказал, что на улице Новаторов незнакомец попросил сотовый телефон, чтобы позвонить родным. После он скрылся.
Полицейские получили описание внешности злоумышленника и узнали 16-летнего рязанца. По данным ведомства, ранее его осудили за кражу.
Сотрудники полиции разыскали и задержали подростка.
По предварительной информации, 16-летний рязанец увидел одинокого прохожего, который общался по смартфону, и решил отобрать у него телефон. Он попросил смартфон, чтобы позвонить родственнику. Злоумышленник убежал. Похищенный смартфон подросток продал случайному знакомому.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».