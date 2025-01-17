Жительница Рязанской области Мария Огородника отметила 95-летний юбилей
Поздравления и подарки ей вручили представители администрации и Думы.
Жительница Рязанской области Мария Огородника отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Касимовского округа.
Мария родилась в селе Пеньки Пителинского района в семье из семерых детей. Она успела окончить 3 класса до начала Великой Отечественной войны. После Мария помогала матери работать в колхозе, а спустя 2 года стала подрабатывать почтальоном.
В послевоенные годы Огородникова переехала в Касимов и устроилась на фабрику «Красный текстильщик». За 30 лет трудового стажа получила звание «Ветеран труда».
Поздравления и подарки ей вручили представители администрации и Думы.