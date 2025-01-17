Власти Рязанской области опровергли информацию о неработающей системе оповещения

17 января в рязанском СМИ появилась информация, что РСЧС, якобы не оповестила жителей о беспилотниках. По словам опергруппы, это неправда.

Власти Рязанской области опровергли информацию о неработающей системе оповещения. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале опергруппы региона.

Как говорится в публикации, 17 января в рязанском СМИ появилась информация, что РСЧС, якобы не оповестила жителей о беспилотниках. По словам опергруппы, это неправда.

«Если звучит сирена, не обязательно летит беспилотник. Если летит беспилотник, он не обязательно чужой (далее по списку). Железнодорожный гудок, сирены учебные и производственные — их очень много. В военных городках, например, сирена оповещает военнослужащих о прибытии на рабочие места», — написали в публикации.