В Ставрополье в результате массовой аварии погибла трехмесячная девочка

В Ставрополье в результате массовой аварии погибла трехмесячная девочка. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на местную ГАИ.

По предварительным данным, мужчина за рулем LADA Kalina выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. Затем произошло столкновение с следовавшим в попутном направлении Peugeot.

Водитель и пассажирка отечественного авто получили травмы. Их госпитализировали.

Отмечается, что виновника аварии неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.