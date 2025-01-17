В Ставрополье в результате массовой аварии погибла трехмесячная девочка
В Ставрополье в результате массовой аварии погибла трехмесячная девочка. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на местную ГАИ.
По предварительным данным, мужчина за рулем LADA Kalina выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. Затем произошло столкновение с следовавшим в попутном направлении Peugeot.
Водитель и пассажирка отечественного авто получили травмы. Их госпитализировали.
Отмечается, что виновника аварии неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости.
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.