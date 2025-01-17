Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
Вск, 19
ЦБ USD 102.41 0.03 18/01
ЦБ EUR 104.86 -0.95 18/01
Нал. USD 103.60 / 103.00 17/01 18:20
Нал. EUR 107.75 / 108.39 17/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
18 340
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
23 269
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
33 246
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
28 098
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В рязанском ЦПКиО установят Монумент памяти и Славы в поддержку участников СВО
В библиотеке имени Есенина организована выставка работ открытого конкурса на лучший проект по размещению мемориально-памятного объекта.

В рязанском ЦПКиО установят Монумент памяти и Славы в поддержку участников СВО. Об этом мэр Виталий Артемов написал в своем Telegram-канал.

«Сейчас в библиотеке имени Есенина организована выставка работ открытого конкурса на лучший проект по размещению мемориально-памятного объекта. Ознакомился с экспозицией вместе с руководителями профильных структурных подразделений», — поделился Артемов.

По его словам, жюри предстоит выбрать лучшую работу из семи представленных. Итоги подведут 29 января.

Фото: Telegram-канал мэра Виталия Артемова.