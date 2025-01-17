В рязанском ЦПКиО установят Монумент памяти и Славы в поддержку участников СВО

В библиотеке имени Есенина организована выставка работ открытого конкурса на лучший проект по размещению мемориально-памятного объекта.

В рязанском ЦПКиО установят Монумент памяти и Славы в поддержку участников СВО. Об этом мэр Виталий Артемов написал в своем Telegram-канал.

«Сейчас в библиотеке имени Есенина организована выставка работ открытого конкурса на лучший проект по размещению мемориально-памятного объекта. Ознакомился с экспозицией вместе с руководителями профильных структурных подразделений», — поделился Артемов.

По его словам, жюри предстоит выбрать лучшую работу из семи представленных. Итоги подведут 29 января.

Фото: Telegram-канал мэра Виталия Артемова.