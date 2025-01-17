В Рязанской области закрыли движение по наплавному мосту через Оку

Причина — прохождение льда и шуги.

В Рязанской области закрыли движение по наплавному мосту через Оку. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу администрации района.

Проезд транспорта ограничили на неопределенное время около села Троица. Причина — прохождение льда и шуги.

Отмечается, что по мосту у Фатьяновки пока можно проехать.

Ранее региональный минтранс сообщал, что движение закроют 17 января до 12:00.