В Рязанской области скончался тренер по футболу Виктор Макаров

Мужчине было 77 лет. Причина его гибели не сообщается.

В Рязанской области скончался тренер по футболу Виктор Макаров. Об этом сообщается в группе «Подслушано Шилово».

Мужчине было 77 лет. Причина его гибели не сообщается.

«Выдающийся спортсмен и тренер, воспитавший не одну плеяду талантливых футболистов. ФК Автошкола „Престиж 62“ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича. Мы скорбим вместе с вами…» — отметили в сообщении.