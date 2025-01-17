В Рязанской области скончалась поэтесса Тамара Куприна

Тамара Куприна умерла 16 января на 85-м году жизни. Как говорится в публикации, в последние годы жизни ей было трудно ходить из-за болезни.

В Рязанской области скончалась педагог, краевед, поэт, лауреат премии «Малая Родина» Союза писателей России Тамара Куприна. Об этом 17 января сообщили в группе «Мещерские вести — Касимов и Касимовский район» во «ВКонтакте».

Тамара Куприна умерла 16 января на 85-м году жизни. Как говорится в публикации, в последние годы жизни ей было трудно ходить из-за болезни.

Она родилась в рабочем поселке Тума Клепиковского района в семье служащего. Тамара Куприна училась в третьем классе, когда семья переехала в Елатьму Касимовского района. Тогда же она написала первое стихотворение. Оно называлось «Зима».

После окончания школы Тамара Куприна поступила в Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза. В публикации сказано, что 47 лет Тамара Куприна проработала учителем иностранного языка в Новодеревенской, Пустынской и Ахматовской школах Касимовского района.

Тамара Куприна написала книги «Плач матери», «Поклон Есенину», «Хороший прожит день», сборник «Герои-касимовцы» и другие.

Отмечается, что она одна из первых рязанских авторов, кого удостоили звания «Золотое перо Руси». Также Тамара Куприна была награждена Национальной литературной премией.

В газете «Мещерские вести» публиковались стихи и очерки поэтессы.

Прощание с Тамарой Захаровной состоится 18 января в 8.30 в Троицком храме в Елатьме Касимовского района.

Фото: группа «Мещерские вести — Касимов и Касимовский район» во «ВКонтакте»