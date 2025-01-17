В Рязанской области подрядчика привлекли к ответственности за нарушения

Надзорным органом установлено, что администрация Пронского района и коммерческая организация заключили муниципальный контракт стоимостью более четырех миллионов рублей на поставку экскаватора-погрузчика. Однако подрядчик нарушил сроки поставки товара, из-за чего не смогли своевременно использовать транспортное средство для коммунального хозяйства и содержания дорог.

В Рязанской области подрядчика привлекли к административной ответственности за нарушения. Об этом 17 января сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что администрация Пронского района и коммерческая организация заключили муниципальный контракт стоимостью более четырех миллионов рублей на поставку экскаватора-погрузчика. Однако подрядчик нарушил сроки поставки товара, из-за чего не смогли своевременно использовать транспортное средство для коммунального хозяйства и содержания дорог.

Прокуратура возбудила на должностное лицо коммерческой организации дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Виновному назначили наказание в виде предупреждения.