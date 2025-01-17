В Рязанской области осудили мужчину за долг по алиментам в один миллион рублей

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Рязанской области осудили жителя Новомичуринска за долг по алиментам в один миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Во время судебного разбирательства установили, что подсудимый, ранее привлеченный к уголовной и административной ответственности за невыплату алиментов, не погасил долг. Он не помогал деньгами сыну, добровольной помощи не оказывал. Так, образовалась задолженность в общей сумме более 1 млн руб.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.