В Рязанской области осудили мужчину за долг по алиментам в один миллион рублей
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Рязанской области осудили жителя Новомичуринска за долг по алиментам в один миллион рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Во время судебного разбирательства установили, что подсудимый, ранее привлеченный к уголовной и административной ответственности за невыплату алиментов, не погасил долг. Он не помогал деньгами сыну, добровольной помощи не оказывал. Так, образовалась задолженность в общей сумме более 1 млн руб.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.