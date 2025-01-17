В Рязанской области изменится расписание пригородных поездов с 20 января

Это связано с модернизацией инфраструктуры.

В Рязанской области изменится расписание пригородных поездов с 20 января. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

20-24 января с 09:10 до 11:15 на перегоне Кораблино — Ряжск пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения, в связи с чем движение поездов будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

21 — 24 января с 07:30 до 09:40 на станции Стенькино-1 и перегоне Стенькино-1 — Денежниково будут проводиться путевые работы. Это отразится на расписании пригородного поезда № 6304 Рязань-2 — Ряжск-1: у него изменится время отправления и прибытия.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменениям и заранее ознакомиться с расписанием.