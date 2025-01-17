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В Рязани подвели итоги осеннего призыва
В 2024 году во время осеннего призыва в армию ушли около 700 рязанцев. После общевойсковой подготовки на сборном пункте их распределили по воинским частям.

В Рязани подвели итоги осеннего призыва. Об этом в программе «Вести Рязань» рассказал военком Олег Серкез.

Он отметил, что в 2024 году во время осеннего призыва в армию ушли около 700 рязанцев. После общевойсковой подготовки на сборном пункте их распределили по воинским частям.

По словам военкома, они отправились в сухопутные войска Центрального федерального округа, в Балтийский морской флот Ленинградской и Калининградской областей.