«Вести-Рязань»: в Рязани может рухнуть многоквартирный дом из-за провала в земле

Ямы образуются уже несколько лет на придомовой клумбе над системой канализации. Провал засыпали. Однако яма все равно образовывается. От дома стал отходить фундамент, ступеньки начали отъезжать.

На улице Новоселов в Рязани может рухнуть многоквартирный дом № 24/1 из-за провала в земле. Об этом сообщила ГТРК «Ока» 17 января.

Как рассказали в сюжете, ямы образуются уже несколько лет на придомовой клумбе над системой канализации. Провал засыпали. Однако яма все равно образовывается. От дома стал отходить фундамент, ступеньки начали отъезжать.

Отмечается, что люди боятся выходить.

«Впервые управляющая компания зафиксировала обвал грунта в этом месте в ноябре 2023 года. Тогда же УК предположила, что причина проблемы — в ветхих коммуникациях, принадлежащих „Водоканалу“, и уведомила предприятие о том, что необходимо отремонтировать участок», — рассказала одна из жительниц.

Исполнительный директор управляющей компании Сергей Рыбкин рассказал, что проходили проверки, но действия стали предпринимать больше чем через год, когда ситуация стала критичной.

Жители дома отметили, что конструкции здания уже пострадали. В зоне риска — жильцы первого подъезда.

К решению проблемы подключилась прокуратура. Она обратилась в Октябрьский районный суд, чтобы добиться ремонта и модернизации канализации. Работы должны завершить до лета.

«Вред, причиненный имуществу общедомовому третьими лицами, подлежит возмещению теми причинителями вреда, которые допустили данную ситуацию. В рамках настоящего надзорного мероприятия прокуратурой района будет дана оценка длительному бездействию и будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер, направленных на восстановление прав жителей дома», — заявила помощник прокурора Октябрьского района Рязани Екатерина Рябухина.

Как отметили в сюжете, определить точную причину подтопления дома можно только с помощью обследования провалов и только после окончания ремонтных работ.

Фото: ГТРК «Ока»