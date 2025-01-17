В Рязани массово отключили отопление и горячую воду

Отключение связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях.

В Рязани массово отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

В пятницу, 17 января, горячую воду и отопление до 12:00 приостановили по следующим адресам:

улица Подгорная, дома №№ 10, 32, 39;

улица Скоморошинская, дома №№ 14/1, 15к1, 15к2, 16, 17, 19, 21;

улица Свободы, дома №№ 13, 14/16, 17, 18/20, 24А, 29;

улица Щедрина, дома №№ 4Б, 6, 7, 8, 8А, 8Б;

площадь 26 Бакинских комиссаров, дома №№ 3, 7.

Помимо этого, до 16:00 отопления не будет на улицах :

Крупской, дома №№ 2/14, 4, 6, 8, 8к1, 8к2, 10к1, 10к2;

Юбилейной, дома №№ 16, 16к1, 17, 18, 19;

Новаторов, дома №№ 10, 12.

Ресурса также не будет в детском саду № 106 и школе № 55.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях. По окончании работ подача отопления и ГВС будет восстановлена в полном объеме.