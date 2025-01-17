В Рязани массово отключили отопление и горячую воду
Отключение связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях.
В Рязани массово отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.
В пятницу, 17 января, горячую воду и отопление до 12:00 приостановили по следующим адресам:
- улица Подгорная, дома №№ 10, 32, 39;
- улица Скоморошинская, дома №№ 14/1, 15к1, 15к2, 16, 17, 19, 21;
- улица Свободы, дома №№ 13, 14/16, 17, 18/20, 24А, 29;
- улица Щедрина, дома №№ 4Б, 6, 7, 8, 8А, 8Б;
- площадь 26 Бакинских комиссаров, дома №№ 3, 7.
Помимо этого, до 16:00 отопления не будет на улицах :
- Крупской, дома №№ 2/14, 4, 6, 8, 8к1, 8к2, 10к1, 10к2;
- Юбилейной, дома №№ 16, 16к1, 17, 18, 19;
- Новаторов, дома №№ 10, 12.
Ресурса также не будет в детском саду № 106 и школе № 55.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях. По окончании работ подача отопления и ГВС будет восстановлена в полном объеме.