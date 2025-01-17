В России зарплаты ряда работников вырастут на 20%

По оценкам экспертов, в период с января до июня средние зарплаты у ряда работников увеличатся на 20%. Так, доставщики начнут получать до 186 тысяч рублей, водители — до 163 тысяч, а строители — до 156 тысяч.