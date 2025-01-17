В России предложили заблокировать сериал «Игра в кальмара»

Это поможет оградить детей от виртуальной реальности, где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения.

В России предложили заблокировать сериал «Игра в кальмара». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Наталью Косихину.

По ее словам, это поможет оградить детей от виртуальной реальности, где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения.

Как отметила Косихина, сериал нужно либо вообще заблокировать в российских соцсетях и интернет-сервисах, на которых можно найти его пиратские копии, либо хотя бы ввести на него строгий возрастной ценз.