В Москве в результате падения лифта пострадали два человека

В Москве в результате падения лифта пострадали два человека. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, ЧП произошло в Центре Дикуля на улице Миклухо-Маклая в столичном районе Коньково. Подъемник ехал с первого этажа на цокольный, но сорвался. Женщине помог выбраться охранник, у 74-летней пенсионерки перелом лодыжки, у 25-летнего молодого человека — ушибы.

Отмечается, что этот лифт уже срывался 13 января. Неполадки устраняла аварийная служба.