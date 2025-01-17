В Госдуме призвали сократить новогодние выходные до пяти дней

По мнению депутата, после длинных выходных россиянам очень сложно дается первая рабочая неделя.

В Госдуме призвали сократить новогодние выходные до пяти дней. Такое предложение сделал первый зампред комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Его слова передает Telegram-канал «Юнашев LIVE».

Он заявил, что после длинных выходных россиянам очень сложно дается первая рабочая неделя.

«По медицинским ощущениям столь длинные выходные — нецелесообразно. Лучше по 3-5 дней много раз в течение года, — заявил Башанкаев.