Стало известно, на какие профессии растет спрос в Рязанской области
Лидерами по доле спроса на рынке труда оказались рабочие разных специальностей, включая сварщиков, токарей, слесарей.
Стало известно, на какие профессии растет спрос в Рязанской области в 2025 году. Исследование провел HH.ru.
Лидерами по доле спроса на рынке труда оказались рабочие разных специальностей, включая сварщиков, токарей, слесарей.
На втором месте по востребованности у компаний Рязанской области — работники сферы продаж и клиентского обслуживания.
Замыкает тройку лидеров по востребованности сфера производства и сервисного обслуживания.