Сотрудники ГАИ обратились к рязанцам из-за резких перепадов температур

Отмечается, что 17 января прогнозируется мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Сотрудники ГАИ обратились к рязанцам из-за резких перепадов температур. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 17 января прогнозируется мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

Температура воздуха по области ночью −4…+1°С, днем 0…+5°С.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.