С начала года ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области
За прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 230 военнослужащих, уничтожено два БТР Stryker.
С начала года ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает Минобороны.
Российская армия за две недели января освободила в Курской области населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
За прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 230 военнослужащих, уничтожено два БТР Stryker.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52 450 военнослужащих.