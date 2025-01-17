С начала года ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области

За прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 230 военнослужащих, уничтожено два БТР Stryker.

С начала года ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает Минобороны.

Российская армия за две недели января освободила в Курской области населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

За прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 230 военнослужащих, уничтожено два БТР Stryker.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52 450 военнослужащих.