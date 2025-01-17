С февраля в Рязани запретят стоянку автомобилей по шести адресам
На каждом участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор.
С февраля в Рязани запретят стоянку автомобилей по шести адресам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Остановку и стоянку транспортных средств запретят на следующих участках:
- в районе дома № 48 на улицу 3-й Мопровский переулок;
- от улицы Новослободской до улицы Лево-Лыбедской по улице Посадский переулок;
- в районе дома № 36 по улице Лево-Лыбедской;
- от дома № 6 на улице Интернациональной до дома № 29 по улице Станкозаводской;
- от дома № 2 корп. 1 до дома № 7 на улице Бронной;
- в районе домов № 10 и № 12 на улице Дзержинского.
Изменения планируются в феврале. На каждом участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор.