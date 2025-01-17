Рязанский соцфонд незаконно отказывал в назначении выплат семьям с детьми
После проверки прокуратуры семьям назначили выплаты.
Рязанское отделение фонда пенсионного и социального страхования незаконно отказывало в назначении выплат семьям с детьми. Об этом
Во время проверки надзорный орган установил нарушения порядка рассмотрения заявлений граждан о назначении пособий, в том числе в части расчета среднедушевого дохода и имущественной обеспеченности семей. Это, как отметили в прокуратуре, «повлекло неправомерный отказ гражданам, имеющих детей, в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка».
Региональному отделению фонда пенсионного и социального страхования внесли представление.
Семьям назначили выплаты.